Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий

14:30 28.09.2018 0 комментариев Грузия

Положение в Абхазии и Цхинвальском регионе — тяжелейшее и тревожное; ситуация на оккупированных территориях является острой гуманитарной катастрофой.

Об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил выступая с речью на 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Грузия.Online

Премьер отметил, что происходит растущая милитаризация региона, все более острый вид принимает депопуляция, резкое сокращение количества населения.

«Из-за тяжелейших условий с точки зрения гуманитарных, социально-экономических прав и прав человека, количество населения в оккупированных регионах в 4-5 раз меньше, чем по сравнению с периодом до оккупации. Проволочные ограждения и другие искусственные барьеры отдаляют друг от друга семьи и нарушают фундаментальные права человека. Населению, проживающего у оккупационных линий, даже не позволяют посещать молельни и могилы предков.

Нашим гражданам запрещают давать своим детям образование на родном языке. Продолжаются факты похищения, нечеловеческого и жестокого обращения, пыток и убийства. В последнее время жертвами этого стали наши граждане Арчил Татунашвили, Гига Отхозория, 18-летний Давид Башарули. Именно на основании этого и другого жестоких преступлений был создан список «Отхозория-Татунашвили», в который вписаны фамилии лиц, совершивших эти преступления. Фигурантов этого списка должны привлечь к ответственности по международному праву», — заявил премьер-министр Грузии.

Напомним, Грузия в ООН потребовала от РФ вывести свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии.



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