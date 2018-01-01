Непризнанное Приднестровье добивается международного признания своих автономеров

14:10 28.09.2018 0 комментариев Приднестровье

Непризнанное Приднестровье предложило Республике Молдова начать работу по согласованию механизма сотрудничества по вопросам, связанным с доступом транспортных средств, принадлежащих коммерческим перевозчикам региона, к международному сообщению.

С таким призывом приднестровская сторона выступила накануне на заседании в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе экспертных (рабочих) групп от непризнанного Приднестровья и Молдовой по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, сообщает ИНФОТАГ.

Участники мероприятия обсудили деятельность недавно открывшихся Пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице, статистика регистрации транспортных средств и выдачи нейтральных номерных знаков, «способы оптимизации осуществляемых в пунктах процедур».

Отмечалось, что в ближайшие недели владельцы зарегистрировавшихся первыми транспортных средств получат постоянные технические паспорта и смогут выезжать за рубеж. При этом, для автомобилей, не зарегистрированных в ПРТС (использующих прежние номерные знаки), сохраняется существующий порядок участия в международном дорожном движении, в том числе пересечения украинско-молдавской границы.

Как сообщают приднестровские СМИ, за три недели были выданы регистрационные номера нового образца 202 автомобилям. При этом, пропускная способность составляет не более двадцати машин в день. В пункте регистрации в Тирасполе очередь расписана до апреля 2019-го года, в очереди ожидают более 4000 автомобилистов. Аналогичная ситуация и в пункте регистрации в Рыбнице.
Власти Приднестровья считают, что коммерческие перевозчики также должны получить право беспрепятственного участия в международном дорожном движении. 



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