Около 50 самолетов ЮВО бомбили в Черном море корабли "условного противника"
|13:45 28.09.2018
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|Крым
Около 50 самолетов оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника в рамках совместного учения авиации и Черноморского флота в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, управление самолетами осуществлялось с командного пункта, расположенного на малом ракетном корабле «Набережные Челны».
Разведка морских целей осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), запускаемых с палубы боевых кораблей Черноморского флота. Координаты выявленных целей расчетами БЛА передавали летчикам истребителей и бомбардировщиков.
В пресс-службе отметили, что в совместном учении принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации.
В том числе в учении приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.
Напомним, 27 сентября военные страны-оккупанта отработали на учениях в аннексированном Крыму масштабный вывод авиации из-под удара условного противника. Помимо этого, в ходе учений три десятка истребителей и бомбардировщиков выполнили дозаправку в небе в условиях густой облачности.
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