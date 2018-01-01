В Румынии разгорался скандал из-за школ для венгерского меньшинства. Министр образования Румынии Валентин Попа подал в отставку.

Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на Romania TV.

Причиной отставки стало несогласие с решением правительства о нормах преподавания румынского языка в школах для венгерского меньшинства.

По данным СМИ, в августе правительство Румынии приняло решение о том, что румынский язык в школах могут преподавать только учителя, которые получили образование по румынскому языку в университете.

Против этого решения выступила партия "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR). Партия заявила, что из-за этого решения в начале учебного года в венгерских школах Румынии начался хаос, он затронул 55 тысяч детей.

Представители "Демократический союз венгров Румынии" заявили, что приостанавливают сотрудничество с правящей Социал-демократической партией, которую возглавляет Ливиу Драгня.

После этого Драгня встретился с министром образования и заявил, что на этот раз представители венгерского меньшинства правы.

27 сентября правительство Румынии решило отменить принятые ранее изменения - в начальной школе преподавание идет на языках национальных меньшинств. Попа с этим не согласился и подал в отставку.

"Решение уйти в отставку было вызвано тем, что я считаю требования UDMR неприемлемыми. Я не согласился подписать постановление об отмене статьи (о преподавании в школах, - ЛИГА.Новости). Это единственная причина, но очень важная. Я делегировал право подписи государственному секретарю", - подчеркнул Попа.