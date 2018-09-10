Совет министров аннексированного Крыма утвердил перечень особо охраняемых природных территорий полуострова и передал заповедники под опеку федеральных органов исполнительной власти оккупантов.

Такое распоряжение содержит постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2018 года № 1091 «О создании особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики Крым».

Решение вступает в силу сегодня, 28 сентября, сообщают Примечания.

К особо охраняемым крымским территориям отнесены государственные природные заповедники «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», государственные природные заказники федерального значения «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле». Все они переданы в ведение Минприроды России.

Под особой защитой и под контролем Минобрнауки РФ отныне находится и государственный природный заповедник «Карадагский».

Одна из самых обширных и теперь особо охраняемых природных территорий площадью 34,5 тысячи гектара — национальный парк «Крымский» (участок бывшего Крымского природного заповедника, за исключением орнитологического участка «Лебяжьи острова») — передана в ведение Управления делами президента РФ.

Ведомствам поручено обеспечить режим особой охраны природных комплексов и провести другие мероприятия, соответствующие новому статусу заповедных зон.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму посещение заповедников после их перехода в федеральную собственность может стать платным.