До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме.

Об этом в сети Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Получила ответ от Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова. Он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова. По его информации 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабитнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения. Сегодня Олег находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата. Еще с 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию", - сообщила Л.Денисова.

Омбудсмен добавила, что у нее есть большие сомнения относительно "достоверности предоставленной мне информации и качества проведения медицинского осмотра".

"Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно. Ему не оказывали надлежащей медицинской помощи и давили психологически. Именно это было истинной причиной отказа Олега от услуг врачей Лабитнангского медицинского учреждения. Надеюсь, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы о настоящем состоянии здоровья Олега", - резюмировала Л.Денисова.

В письме российской правозащитнице Зое СВетовой Сенцов написал: "Не ожидал , что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь!".