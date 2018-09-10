Инициатива установить камеры наблюдения и "тревожные кнопки" в мечетях оккупированного Симферополя якобы для снижения рисков противоправной деятельности на самом деле является намерением ограничить жителей полуострова в их свободах и правах.

Об этом заявил QHA муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов.

По его словам, это может стать еще одним рычагом для репрессивной машины РФ в оккупированном Крыму.

Рустемов отметил, что на оккупированном полуострове мечети подвергаются обыскам, нередки акты вандализма. Однако, "За время оккупации зафиксировано 16 случаев ограбления, попыток поджогов мечетей. И поймали лишь одного преступника".

Хотя российская власть и утверждает, что строит самую большую мечеть в Крыму, на самом деле оккупанты просто подчиняют себе крымские мечети, отметил Рустемов.

"Духовенство Крыма полностью им продалось. Оккупанты меняют насильно имамов (руководителей мечетей - QHA). Так произошло в старом Крыму и в еще нескольких населенных пунктах.

Как сообщалось, участники "заседания межконфессионального совета" в оккупационной администрации Сиферополя выступили с инициативой установить видеокамеры и "тревожные кнопки" в мечетях, церквях и синагогах города. "Чиновники" назвали данные меры антитеррористическими и заявили, что они позволят "значительно снизить риски противоправной деятельности", а в случае происшествий —"помогут правоохранительным органам".

Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины открыл представительство в Киеве, рассказал муфтий ДУМ АРК Айдер Рустемов.