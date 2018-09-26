Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) и "Аэрофлот" отменили на зимний период почти все рейсы по маршруту Москва - Кишинев. При этом "Сибирь" уходит с линии совсем, а частота полетов "Аэрофлота" сокращена в семь раз.

Вместо нынешних двух рейсов в день перевозчик будет совершать всего два вылета в неделю, сообщает Travel.ru.

Вероятной причиной стали украинские санкции: напомним, что регулярным рейсам российских авиакомпаний уже почти три года запрещено использовать воздушное пространство Украины. В результате "Аэрофлот" и "Сибирь" не могут эффективно конкурировать с рейсами местных авиакомпаний Air Moldova и FlyOne: полет между Москвой и Кишинёвом занимает у российских перевозчиков почти в два раза больше времени - более трех часов против менее двух у компаний из Молдовы. Соответственно значительно выше и расходы на топливо, зарплату экипажам и аэронавигационное обслуживание.

Вероятно, что до сих пор рейсы российских компаний держались в основном за счет трансферных пассажиров, летевших в различные аэропорты России и иных стран с пересадкой в Москве. Однако можно предположить, что ввиду всё большего числа рейсов бюджетной авиакомпании Wizzair по различным европейским направлениям из Кишинёва число желающих летать оттуда куда-либо с пересадкой в Москве несколько сократилось.

Завершающий рейс "Сибири" в Кишинв состоится уже 15 октября.

Неизвестно, возобновятся ли полеты будущей весной или летом - продаж на эти даты нет. Однако "Сибирь" продает билеты на три ежедневных рейса авиакомпании Air Moldova из Домодедово в Кишинёв, в том числе стыковочные билеты со своими рейсами из других городов (например, Новосибирск - Москва рейсом "Сибири" и далее в Кишинёв самолетом Air Moldova). На эти же рейсы Air Moldova компания может пересадить и пассажиров, которые остались с билетами на отмененные рейсы "Сибири".

"Аэрофлот" на период с 28 октября по 30 марта оставил в расписании только вылеты из Москвы по средам и воскресеньям в 22.20 и обратно из Кишинёва по четвергам и субботам в 1.40. При этом на летний график будущего года (с 31 марта) в расписании по прежнему значатся два ежедневных рейса - вылеты из Москвы в 7.25 и 20.35, обратно из Кишинёва в 0.50 и 11.30. Во всех случаях на линии используется самолет Airbus A320.

Пассажиры, оставшиеся с билетами "Аэрофлота" на отмененные рейсы, имеют две возможности: полный возврат денег либо пересадка на два оставшихся рейса в неделю. При этом использовать последний вариант следует как можно быстрее ввиду ограниченности мест на этих рейсах. Альтернативные рейсы молдавских компаний "Аэрофлот" не предлагает - ни одна из них не летает из Шереметьево.

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Видео с сайта TSV.md