Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
|10:29 28.09.2018
|0 комментариев
|Грузия
Грузія закликала Росію виконати міжнародні зобов'язання і вивести свої війська з окупованих територій - Абхазії та Південної Осетії.
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе на загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.
“Ми наполегливо закликаємо Російську Федерацію: виконайте взяті на себе і підписані міжнародні зобов'язання, виведіть окупаційні сили з території Грузії”, - заявив Бахтадзе.
Він підкреслив, що Тбілісі намагається активно використовувати формат женевських міжнародних дискусій для нормалізації ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту.
“Однак наші спроби за столом переговорів натикаються на нездоланний спротив з боку Росії”, - констатував грузинський прем’єр.
Він закликав Росію “не підривати мирні ініціативи Грузії і дозволити жителям окупованих територій жити нормальним життям”.
Бахтадзе звернув увагу, що рівно 25 років тому - 27 вересня 1993 року - Росія розпочала окупацію Абхазії, а 10 років тому - ще одну широкомасштабну агресію проти Грузії, що призвело до повної окупації двох історично невід'ємних регіонів Грузії — Абхазії та Південної Осетії.
Ещё на эту тему:
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
Глава МИД надеется, что Европарламент примет четкую резолюцию по оккупированным территориям Грузии
Российские оккупанты похитили грузинского пастуха
На праздник Гиоргоба югоосетинские власти выставили охрану вдоль разделительной линии
Генерал-майор, погибший при крушении российского самолета, участвовал в событиях 9 апреля в Грузии
Российские оккупанты снимают проволочные ограждения у Хурча
Миссия наблюдателей ЕС завершает свой 60-тысячный патруль в Грузии
Российские оккупанты протянули проволочные заграждения между грузинскими селами Хурча и Набакеви