Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії

10:29 28.09.2018 0 комментариев Грузия

Грузія закликала Росію виконати міжнародні зобов'язання і вивести свої війська з окупованих територій - Абхазії та Південної Осетії.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе на загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

“Ми наполегливо закликаємо Російську Федерацію: виконайте взяті на себе і підписані міжнародні зобов'язання, виведіть окупаційні сили з території Грузії”, - заявив Бахтадзе.

Він підкреслив, що Тбілісі намагається активно використовувати формат женевських міжнародних дискусій для нормалізації ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту. 

“Однак наші спроби за столом переговорів натикаються на нездоланний спротив з боку Росії”, - констатував грузинський прем’єр.

Він закликав Росію “не підривати мирні ініціативи Грузії і дозволити жителям окупованих територій жити нормальним життям”. 

Бахтадзе звернув увагу, що рівно 25 років тому - 27 вересня 1993 року - Росія розпочала окупацію Абхазії, а 10 років тому - ще одну широкомасштабну агресію проти Грузії, що призвело до повної окупації двох історично невід'ємних регіонів Грузії — Абхазії та Південної Осетії. 



Ещё на эту тему:

10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
13:14 21.06.2018
Грузия может исчезнуть, если ее не примут вовремя в НАТО, - Вахтанг Кикабидзе
16:55 13.06.2018
Глава МИД надеется, что Европарламент примет четкую резолюцию по оккупированным территориям Грузии
19:52 05.06.2018
Российские оккупанты похитили грузинского пастуха
10:31 07.05.2018
На праздник Гиоргоба югоосетинские власти выставили охрану вдоль разделительной линии
13:20 07.03.2018
Генерал-майор, погибший при крушении российского самолета, участвовал в событиях 9 апреля в Грузии
11:54 17.01.2018
Российские оккупанты снимают проволочные ограждения у Хурча
10:02 10.11.2017
Евросоюз возмущен военным присутствием РФ в сепаратистских регионах Грузии
13:17 25.10.2017
Миссия наблюдателей ЕС завершает свой 60-тысячный патруль в Грузии
13:13 28.09.2017
Грузия требует от России объяснений по строительству дороги у линии оккупации
16:24 11.08.2017
Российские оккупанты протянули проволочные заграждения между грузинскими селами Хурча и Набакеви
08:34 26.07.2017
Эксперт: Российские военные в Цхинвали готовятся к переходу на еще не оккупированную территорию Грузии
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
20:20 27.09.2018
В Греции отменили ограничения на снятие наличных и на движение капитала
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
Все новости страны
Грузия Грузия
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
07:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
Все новости страны
Молдова Молдова
13:45 27.09.2018
Заседание Парламентской ассамблеи ГУАМ состоится в Кишиневе
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
11:25 28.09.2018
Из-за санкций российские авиакомпании прекращают полеты в Молдову / Видео
10:55 28.09.2018
На пятый год оккупации Крыму обещают уделить "особое внимание", правда, в числе прочих регионов
20:59 27.09.2018
Индия окончательно решила приобрести у РФ пять комплексов С-400
19:38 27.09.2018
Немецкая сторона сомневается, стоит ли возвращать РФ в ПАСЕ любой ценой
Все новости страны
Румыния Румыния
08:45 28.09.2018
Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
Все новости страны
Турция Турция
09:39 28.09.2018
Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
Все новости страны
Украина Украина
12:50 28.09.2018
Заповедники оккупированного Крыма стали режимными объектами
12:30 28.09.2018
Консилиум российских врачей оценит здоровье политзаключенного Сенцова
12:00 28.09.2018
ДУМК: "Антитеррористические меры" в крымских мечетях - еще один рычаг репрессий
09:59 28.09.2018
20 бомбардировщиков 4-й армии ВВС РФ выполнили бомбометание недалеко от оккупированной Керчи
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс