На пятый год оккупации Крыму обещают уделить "особое внимание", правда, в числе прочих регионов

10:55 28.09.2018 0 комментариев Россия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти будут уделять особое внимание некоторым отечественным регионам, в том числе и оккупированному Россией Крыму.

"Особое внимание развитию стратегически важных регионов, регионов, в которых существуют хронические накопленные диспропорции", - сказал глава кабинета министров на заседании правительства. Среди таких субъектов Федерации он назвал Крым, Севастополь, Калининградскую область, Арктическую зону, Северный Кавказ и Дальний Восток, передает ТАСС.

"Здесь мы сделаем акцент на модернизацию транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности энергоснабжения и снабжения водой, на создание новых рабочих мест и развитие социальной инфраструктуры", - отметил премьер-министр.

По мнению Медведева, важно, чтобы изменения в здравоохранении, в образовании, жилищном строительстве почувствовали в каждом регионе страны. "Поэтому мы продолжим активно поддерживать субъекты Федерации, муниципалитеты, сглаживать различия в уровне бюджетной обеспеченности регионов", - заверил председатель правительства. Он уточнил, что для этого продлевается решение перераспределять между регионами один процент налога на прибыль организаций до 2024 года.

"Сохраним мы и тот очень значительный, просто огромный уровень федеральной поддержки регионам, который рос на протяжении всех последних лет. Объем субсидий и дотаций в следующем году составит почти 1,5 трлн рублей", - подчеркнул глава кабмина. Он добавил, что при этом "регионы должны научиться зарабатывать, активнее привлекать инвесторов".

Медведев указал, что "в целом нужно актуализировать подходы к выделению межбюджетных трансфертов".



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