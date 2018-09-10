20 бомбардировщиков 4-й армии ВВС РФ выполнили бомбометание недалеко от оккупированной Керчи
|09:59 28.09.2018
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|Крым
Экипажи более 20 бомбардировщиков авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили бомбометание на авиационном полигоне Чауда в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, - передает Керчь.ФМ.
Цели для нанесения ударов определяли авиационные наводчики соединений морской пехоты 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Координаты расположения целей передавались в режиме реального времени при помощи комплексов разведки и управлению связью «Стрелец-ВР» в момент выхода самолетов в район боевого применения.
По целям, имитирующим колонны бронетехники и авиацию на аэродромах условного противника, огневое поражение выполняли экипажи модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М и новейших многофункциональных бомбардировщиков Су-34.
Для последних целеуказание поступало по закрытым каналам связи непосредственно с командного пункта руководителя учения, расположенного на удалении более 200 километров.
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