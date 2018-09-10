Так называемый суд в оккупированном Крыму отклонил жалобу на арест за репосты 2010 года
|09:49 28.09.2018
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|Крым
Так называемый суд в оккупированном Крыму оставил без удовлетворения жалобу активиста Османа Белялова, заявившего о незаконности его ареста на пять суток за репосты в соцсетях восьмилетней давности и выпущенного из-под стражи 19 сентября.
Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Укринформ.
"Суд по делу Османа Белялова. Слушание закончилось. Судья оставил жалобу без удовлетворения", - сообщает "Крымская солидарность".
По данным общественной организации, заседание в так называемом Верховном суде Крыма по рассмотрению жалобы на решение районного "суда" Бахчисарая относительно Османа Белялова, которому был присужден административный арест на пять суток, началось с опозданием. При этом защите было предоставлено лишь 15 минут для ознакомления с материалами дела.
Как сообщалось, 13 сентября в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова был проведен обыск и задержания в рамках расследования дела Марлена Мустафаева. 14 сентября 2018 года районный "суд" Бахчисарая предъявил ему обвинение за репосты ВКонтакте в 2010-2011 годах и вынес постановление об административном аресте на 5 суток.
Белялов был признан виновным за нарушение ст. 20.3 и 20.29 Коап РФ. 19 сентября 2018 года истек срок его административного ареста. Несмотря на это, активист направил жалобу в "Верховный суд" Крыма, считая неправомерным решение "суда" о заключении его под стражу.
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