Турция надеется на усиление сотрудничества с Китаем в сфере торговли, энергетики и борьбе с терроризмом.

Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, 27 сентября, своему китайскому коллеге Ван И на встрече на полях ГА ООН в Нью-Йорке, сообщает УНН.

“Турция придает большое значение отношениям с Китаем и надеется на усиление контактов с КНР на высоком уровне, а также на расширение практического сотрудничества в торговле, энергетике, борьбе с терроризмом и других областях для успешного развития соответствующих проектов”, — приводятся слова Чавушоглу в опубликованном в пятницу сообщении МИД КНР.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Турции, Анкара ценит сбалансированную позицию Пекина по международным вопросам и надеется на расширение сотрудничества с ним в рамках многосторонних форматов.

Напомним: Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере.