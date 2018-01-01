Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом
|09:39 28.09.2018
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|Турция
Турция надеется на усиление сотрудничества с Китаем в сфере торговли, энергетики и борьбе с терроризмом.
Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, 27 сентября, своему китайскому коллеге Ван И на встрече на полях ГА ООН в Нью-Йорке, сообщает УНН.
“Турция придает большое значение отношениям с Китаем и надеется на усиление контактов с КНР на высоком уровне, а также на расширение практического сотрудничества в торговле, энергетике, борьбе с терроризмом и других областях для успешного развития соответствующих проектов”, — приводятся слова Чавушоглу в опубликованном в пятницу сообщении МИД КНР.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства Турции, Анкара ценит сбалансированную позицию Пекина по международным вопросам и надеется на расширение сотрудничества с ним в рамках многосторонних форматов.
Напомним: Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере.
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