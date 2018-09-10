Кассационный административный суд Верховного суда Украины открыл производство и назначил рассмотрение дела по иску, Сергея Аксенова об отмене против него персональных санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», персональные санкции были введены еще в 2016 году по указу украинского президента Петра Порошенко. Вместе с Аксеновым в списке политиков, в отношении которых были введены ограничения, оказались Владимир Константинов Дмитрий Овсянников. Санкции предусматривают запрет на выведение капиталов за границу, приостановление финансовых операций и блокирование активов.

Воспользовавшись услугами солидного киевского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Аксенов, спустя, без малого, два года, потребовал отменить решение, принятое, по его мнению, с нарушением украинских законов. По словам юристов, в отношении Аксенова санкции были введены безосновательно и в нарушение принятого порядка.

«Президент Украины, Кабмин, Нацбанк и СБУ нарушили требования пятой статьи закона Украины «О санкциях». Ведь по закону, глава государства не уполномочен принимать решения о введении персональных санкций. Таковое должно приниматься СНБО. Именно поэтому господин Порошенко ввел в действие уже принятое ранее решение СНБО. Но закон, в то же время, гласит, что СНБО уполномочен принимать такие решения лишь после внесения соответствующих предложений от Кабмина, НБУ и СБУ.

И так вышло, что мы располагаем документально подтвержденной информацией, согласно которой ни один из перечисленных выше органов предложений о применении и отмене санкций (в том числе и в отношении господина Аксенова) на рассмотрение СНБО не подавал. Именно такой вывод можно сделать исходя из ответов данных органов на наши письменные запросы», – написал на своей странице в Facebook адвокат Максим Могильницкий, подчеркнув, что «Петр Порошенко, своим указом, ввел в действие решение СНБО, принятое в нарушение порядка, предусмотренного законом Украины «О санкциях».

Рассмотрение иска назначено на 22 октября, соответствующая информация размещена на сайте суда.

Адвокат также не преминул похвастаться еще одной победой в интересах Аксенова: ЕСПЧ принял от партнеров его фирмы иск о нарушении украинским государством прав человека в отношении Аксенова. Как выразился Могильницкий, «из стольного града Страсбурга» пришла «новость, упакованная в симпатичный конверт».

Напомним, ранее Аксенов неоднократно заявлял о том, что санкции за позицию по Крыму и Украине, в том числе, со стороны США и Европы, его не волнуют.

Как отмечают крымские пользователи соцсетей, внезапная торопливость и напористость Аксенова в отстаивании своих персональных и человеческих прав на Украине и в Европе выглядит, как минимум, странно на фоне множества проблем простых крымчан.

Комментаторы припоминают членов команды сейнера «Норд», крымских военнослужащих, муниципальных депутатов, общественницу Елену Одновол и других.

Вспомнили и о сотнях заведенных уголовных дел против крымских депутатов, чиновников, бизнесменов, правоохранителей, судей, журналистов, военнослужащих. Против бюджетников, организовывавших "референдум и выборы" разных уровней.

Не говоря уже об инициированных Украиной и принятых Западом крымских санкциях которые не позволяют крымчанам по-человечески ни за границу съездить, ни деньги свои вернуть, ни дипломы признать, и так далее.

«Он у нас прямо, как Чапай – впереди и на лихом коне… С той только разницей, что впереди Чапая не бежали лощеные киевские адвокаты», – шутят пользователи.

