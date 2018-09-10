Аннексированный Севастополь предъявил территориальные претензии оккупированному Крыму

08:59 28.09.2018 0 комментариев Крым

Пророссийские "власти" Севастополя не намерены закрывать обсуждение с так называемым "правительством" соседней оккупированной "республики" как минимум по семи спорным участкам на границе двух субъектов на аннексированном Крымском полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы четкого административного «размежевания», возникшие при определении границ оккупированных Крыма и Севастополя, поднимаются как "депутатами", так и чиновниками.

«Это вопрос нормального, закономерного торга. Вопрос не закрыт. Он, в частности, касается тех территорий, которые примыкают к Большой севастопольской тропе. Буквально три или четыре дня назад мне звонили коллеги из департамента архитектуры и спрашивали документы, которые бы послужили обоснованием определения границ между Крымом и Севастополем», – цитирует «Новый Севастополь» Вячеслава Горелова.

По его словам, Крым также отказывается уступать Севастополю «объект» в районе села Верхнесадовое.

Ранее сообщалось о пяти спорных участках границы. Чиновники города надеются, что переговоры и утверждение границ будет завершено до конца года.

 



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