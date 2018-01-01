Конституционный суд в Румынии разрешил называть однополые союзы семьями
|08:45 28.09.2018
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|Румыния
Конституционный суд Румынии постановил, что однополые союзы могут считаться семьями, а отношения между людьми одного пола ничем не отличаются от сожительства гетеросексуалов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство France24 и “Радио Свобода”.
Конституционный суд Румынии постановил, что однополые супружеские пары могут считаться семьями и проживать на территории страны, если хотя бы один из супругов является гражданином Евросоюза.
“Отношения между парой, созданной людьми одного пола, относятся к области „частной жизни“, а также к области „семейной жизни“, так же, как и отношения между гетеросексуальной парой”, — говорится в мотивационной части решения.
Напомним: Правительство Румынии приняло постановление о проведении 6 и 7 октября нынешнего года национального референдума о внесении поправок в статью 48 Конституции страны и замены синтагмы «семья создается при обоюдном согласии двух супругов» на словосочетание «семья создается между мужчиной и женщиной».
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