Многомиллионный заказ на аренду судна для Донузлава отменён оккупантами сразу после размещения

08:30 28.09.2018 0 комментариев Крым

На сайте госзакупок  был объявлен таинственный конкурс на временное пользование судном, которое потребовалось для добычи песка на озере Донузлав в оккупированном Крыму.

Во-первых, прием заявок от судовладельцев начался в понедельник в 16 час 44 минуты 24 сентября. Но не прошло и суток, как в 16 час 19 мин 25 сентября было размещено извещение об отказе от проведения закупки, сообщает Новый День.

Во-вторых, в опубликованной документации отсутствовало описание объекта закупки (техническое задание). То есть, о чем собственно шла речь, можно судить только из заголовка: «Временное пользование с предоставлением услуг по управлению и техническому обслуживанию (эксплуатации) Судна персоналом Судовладельца для нужд филиала ГУП РК КМП «ЕТП».

При расшифровке имени заказчика выяснилось, что КМП – это Крымские морские порты – предприятие с юридическим адресом в Керчи, а ЕТП – Евпаторийский торговый порт, нечто, не имеющее ни адреса, ни собственного юридического лица (значит, в официальных базах данных не зафиксированы разрешенные ему виды деятельности).

Порт имеет только первичную профсоюзную организацию, возможно, состоящую из пяти человек. По крайней мере, согласно данным базы ЕГРЮЛ, ее учредили и зарегистрировали в августе 2014 года пять физических лиц.

Комментируя для СМИ закупку в тот момент, когда она еще действовала, представитель заказчика сообщил, что контракт будет заключен на два месяца и речь идет о добыче 150 тыс тонн песка. Между тем, в извещении о закупке говорилось: «Ед. измерения: метрическая тонна (1 000 кг), количество (объем) – 210 000». Там же была указана начальная (максимальная) цена договора: 61 млн 536 тыс 300 российских рублей.

Надо сказать, что много лет основными доходами Евпаторийского порта были портовый сбор и добыча песка у берегов Евпатории. Из-за этих доходов ЕТП непрерывно судится – то с покупателями песка, то конкурентами. Например, в апреле 2018 года порту удалось через суд взыскать с ООО «Яхтстройсервис» 3 млн 471 тыс руб навигационого сбора и пеню за просрочку платежа.

Но кому же принадлежит лицензия на добычу песка, если ЕТП не является самостоятельным юридическим лицом, остается только гадать.

Согласно реестру выданных лицензий на пользование недрами, опубликованному на сайте минприроды Крыма, песок на Донузлаве имеет право добывать ГУП РК «Крымские морские порты». Причем на обеих сторонах озера: «участки Северо-Западный и Юго-Восточный Донузлавского месторождения», сказано в документе. В 2015 году (то есть при нынешнем "министре" Геннадии Нараеве) срок действия лицензии на добычу песка продлен до 2036 года.

Из этого же реестра следует, что "минпрроды" оккупированного Крыма выдало лицензии на добычу песка еще нескольким организациям: ООО «Симстройтранс» – в центральной части и на юго-восточном берегу Донузлава, и два разрешения – на северный и южный участки имеет алуштинское ООО «Яхтстройсервис» – то самое с которым судился порт.

Если внимательнее присмотреться к «Яхтстройсервису», то можно обнаружить, что его директор Дмитрий Козловский одновременно возглавляет и ООО «Надродобыча», которое недавно получило разрешение на разработку отходов обогащения железной руды, то есть «хвостов» железорудного производства на том самом Нижне-Чурбашском месторождении, о чрезвычайной опасности которых уже писалось.

Ученые и экологи очень давно говорят о том, что из-за неумеренной добычи песка, его вычерпывания, в узком горле Донузлава образуется своеобразная «воронка». Согласно законам физики, в нее втягиваются другие потоки воды с песком – с окрестных пляжей, естественно. На памяти одного поколения ширина евпаторийских пляжей уменьшилась в 5-6 раз.

Опасность потери главного курортного ресурса, вроде бы, осознали, т.н. "власти" города, и заговорили о необходимости берегоукрепления и восстановлении пляжной зоны Евпатории.

Но на конкурс была подана только одна заявка – от сочинской фирмы – и он был признан несостоявшимся.

Защитникам природы остается надеяться, что быстрая отмена объявления об аренде уничтожающей пляжи «пескочерпалки» ложится в схему охраны природы, а не отсутствия денег, например.


 



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