В оккупированном Крыму начали восстанавливать бомбоубежища

08:15 28.09.2018 0 комментариев Крым

Так называемые "власти" оккупированного Крыма выделили 2,2 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации для восстановления советского бомбоубежища шестидесятых годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объект расположен в Симферополе на территории ГУП «Крымтроллейбус» и прилегает вплотную к парку имени Гагарина.

Заказ на разработку проекта размещен «Крымтроллейбусом» на сайте госзакупок: «Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны №46110 по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 78». Сколько будет стоить сам ремонт, пока неизвестно. Оплатит ремонт объекта крымский бюджет.

Как пояснили агентству «Новый День» на предприятии-заказчике, речь идет именно о бомбоубежище: «У нас на смене 300 человек. Вот бомбоубежище рассчитано на 300 человек. Сейчас оно непригодно для использования, никогда не ремонтировалось – наверное, с 1960-х годов, когда было построено». Ни для каких других целей, уверяют на предприятии, убежище использовать не планируется. Вместе с тем, для кого предназначено бомбоубежище – только для сотрудников транспортного предприятия или «бюджетников» рангом повыше – выяснить не удалось.

Стоит отметить, что другие сюжеты, связанные с планами использования недвижимости, принадлежащей «Крымтроллейбусу», не менее интересны.

В январе нынешнего года министерство транспорта оккупированного Крыма объявило о слиянии транспортных компаний: ГУП «Крымтроллейбус» собирались присоединить к другому ГУПу – «Крымавтотрансу». Троллейбусникам было объявлено о грядущих сокращениях.

Жители Симферополя увидели в этом решении только стремление освободить обширную территорию, прилегающую к Гагаринскому парку. Парк за последние годы заметно уменьшился: там застройщики с громкими фамилиями возвели жилые дома, рестораны и прочую доходную недвижимость.

Профсоюзная организация «Крымтроллейбуса» обратилась с письмом к президенту России с просьбой остановить ликвидацию – дело было перед президентскими выборами. В результате решение о ликвидации старейшего транспортного предприятия было отменено Аксеновым – по его словам, "минтранс" не предоставил ему экономическое обоснование таких мер.

Еще раньше Владимир Константинов, говорил о намерении открыть в пустующей столовой «Крымтроллейбуса» пункт питания для неимущих горожан. Благотворительную помощь в его создании, вроде бы, обещала оказать строительная компания «Консоль», свою связь с которой спикер тогда не скрывал. Инициативу поддерживал и нынешний "вице-премьер" оккупационного правительства Виталий Нахлупин, недолго побывший директором «Крымтроллейбуса». Разговоры длились несколько лет, но ни к чему не привели.

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» один из руководителей «Крымтроллейбуса», помещение столовой, пришедшее в упадок, как и бомбоубежище, пока пустует. И, видимо, тоже ждет своего часа
 


 



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