Ученые из Санкт-Петербурга обозначили: математическая модель водоснабжения оккупированного Крыма воды не прибавит
|08:01 28.09.2018
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|Крым
Математическую модель водоснабжения аннексированного полуострова создали ученые из Санкт-Петербурга. Сразу после появления данной информации многие СМИ написали, что с ее помощью можно будет преодолеть дефицит воды на полуострове.
В то же время, сами ученые обозначили свою модель как такую, которая решает прогнозные задачи, пишут Новости Крыма.
Иными словами, есть модель, которая воспроизводит текущую гидрогеологическую ситуацию в Крыму. С ее помощью можно узнать, что произойдет, если, например, в каком-то месте будет увеличен отбор воды посредством скважин. То есть, как уменьшится уровень воды в водоносном горизонте, как увеличится минерализация и т. п.
Что касается сути вопроса – дефицита питьевой воды на оккупированном Крымском полуострове, то в качестве варианта ученые рассматривают опреснение морской воды.
Однако, известно, что ранее оккупанты Крыма отказались от данной идеи по причине больших материальных затрат, связанных с приобретением и эксплуатацией опреснительных установок.
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