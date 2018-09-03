Ученые из Санкт-Петербурга обозначили: математическая модель водоснабжения оккупированного Крыма воды не прибавит

08:01 28.09.2018 0 комментариев Крым

Математическую модель водоснабжения аннексированного полуострова создали ученые из Санкт-Петербурга. Сразу после появления данной информации многие СМИ написали, что с ее помощью можно будет преодолеть дефицит воды на полуострове.

В то же время, сами ученые обозначили свою модель как такую, которая решает прогнозные задачи, пишут Новости Крыма

Иными словами, есть модель, которая воспроизводит текущую гидрогеологическую ситуацию в Крыму. С ее помощью можно узнать, что произойдет, если, например, в каком-то месте будет увеличен отбор воды посредством скважин. То есть, как уменьшится уровень воды в водоносном горизонте, как увеличится минерализация и т. п.

Что касается сути вопроса – дефицита питьевой воды на оккупированном Крымском полуострове, то в качестве варианта ученые рассматривают опреснение морской воды.

Однако, известно, что ранее оккупанты Крыма отказались от данной идеи по причине больших материальных затрат, связанных с приобретением и эксплуатацией опреснительных установок.

 



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