В Министерстве иностранных дел Украины считают, что возражения Российской Федерацией относительно рассмотрения Международным судом ООН иска Украины на нарушения Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации будут отклонены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины в связи с юрисдикционной стадией дела Украина против Российской Федерации в Международном Суде ООН.

"12 сентября 2018 года Российская Федерация передала на рассмотрение МС ООН свои предварительные замечания, касающиеся отсутствия у Суда юрисдикции для рассмотрения дела", - заявили в МИД.

В этой связи украинские дипломаты напомнили, что 16 января 2017 года Украина начала дело в Международном суде ООН против Российской Федерации в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также, 12 июня этого года украинской стороной подан меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны Российской Федерации.

"Российская Федерация воспользовалась своим правом, предоставленным Уставом ООН и Регламентом МС ООН, и передала на рассмотрение суда свои предварительные замечания. В то же время, в Министерстве иностранных дел убеждены, что суд отклонит эти замечания и примет решение о наличии юрисдикции рассматривать дело Украины", - подчеркнули украинские дипломаты.

"Согласно приказу суда, Украина должна подать на рассмотрение МС ООН свою письменную позицию относительно предварительных замечаний Российской Федерации в срок до 14 января 2019 года. После чего суд проведет устные слушания по этому поводу и вынесет свое решение. Позиция Украины в деле против Российской Федерации относительно толкования и применения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации убедительна и подкреплена надлежащими доказательствами", - говорится в сообщении.

"Министерство иностранных дел уверено также и в своей победе на следующей стадии рассмотрения - по существу. Российская Федерация будет привлечена к ответственности за нарушение норм международного права", - подытожили в МИД.

Как сообщалось, Украина 12 июня подала в Международный суд ООН меморандум о расовой дискриминации в Крыму и финансировании РФ терроризма.

В частности, Украина включила факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит малазийский самолет «Боинг 777» (рейс MH17), в меморандум о финансировании Россией терроризма. Также в документе отражены факты репрессий против украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму.

Справка: Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России.

Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении своих институтов, включая Меджлис.

За это решение проголосовали 13 судей, против - трое.

Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.