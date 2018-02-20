Грузия продолжит избранный народом страны путь на интеграцию в Европу.

Об этом заявил в четверг, 27 сентября, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает УНН.

Как отметил Бахтадзе, “путь европейской и евроатлантической интеграции является историческим выбором народа Грузии”. “Мы последовательно продолжим этот путь”, — указал он.

Премьер заявил, что “Грузия является составной частью европейской семьи”.

“Грузия добилась успехов в осуществлении демократических реформ и экономическом развитии, что является результатом процесса европейской и евроатлантической интеграции страны”, — сказал он.

В июне 2014 года Грузия подписала в Брюсселе Соглашение об ассоциации с ЕС. В 2014-2015 годах занимавший тогда пост премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что для евроинтеграции Грузии понадобится минимум 10 лет.

В последние три года высокопоставленные представители ЕС и государств — членов ЕС либо не называли возможные сроки вступления Грузии в ЕС, либо говорили о 15-20 годах, необходимых для этого.

Напомним: Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться.