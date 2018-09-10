США передали Украине два катера "Island"
|07:15 28.09.2018
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|Крым
В американском Балтиморе первые две лодки класса "Island" передали Украине.
Об этом в Twitter сообщил представитель Президента Украины Святослав Цеголко, передает УНН.
"Первые две лодки класса "Island" станут еще одним камнем в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами ... Эти корабли помогут нам защищать Украину от российской агрессии. Украина сегодня на крайнем фланге защищает демократический мир. Наша цель - членство в НАТО и ЕС", - процитировал Цеголко слова Президента Украины Петра Порошенко.
Напомним: Айленди для україни: перші фото та точні характеристики.
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