В американском Балтиморе первые две лодки класса "Island" передали Украине.

Об этом в Twitter сообщил представитель Президента Украины Святослав Цеголко, передает УНН.

"Первые две лодки класса "Island" станут еще одним камнем в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами ... Эти корабли помогут нам защищать Украину от российской агрессии. Украина сегодня на крайнем фланге защищает демократический мир. Наша цель - членство в НАТО и ЕС", - процитировал Цеголко слова Президента Украины Петра Порошенко.

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