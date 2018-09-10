Росгвардии разрешили эвакуировать суда-нарушители в районе Керченского моста
|21:42 27.09.2018
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|Крым
Госдума страны агрессора приняла в третьем, окончательном чтении закон, который наделяет Росгвардию правом эвакуировать суда из зон, прилегающих к Керченскому мосту.
В настоящее время у Росгвардии есть полномочия осуществлять досмотр судов, которые нарушают правила судоходства у охраняемых Росгвардией объектов. Однако у гвардейцев нет права эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки, пишут Примечания.
"Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта", - сказал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Теперь росгвардейцы также смогут задерживать в Керченском проливе иностранные суда-нарушители, сопровождать их в порты и производить процессуальное оформление правонарушений. Ввиду той напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной", - сказал Пискарев.
Законопроект предлагается распространить не только на зону охраны, прилегающую к Керческому мосту, газопроводу и энергомосту под Керченским проливом, но и другие водные акватории, в районе которых запрещено плавание.
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