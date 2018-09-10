На материковой части Украины нет единого координационного органа, в ведении которого находились бы дела всех крымских политзаключенных Кремля.

Об этом 24 сентября 2018 года рассказала глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Конечно, для родственников, как и для нас, правозащитников, будет проще, если будет единый координационный орган, куда будет поступать вся информация. Проблема еще в том, что у нас отсутствует единый закон, который бы определял, по каким критериям Украина считает этих людей незаконно лишенными свободы, и на какую помощь они могут рассчитывать. Нам обещали, что такой орган будет создан при Администрации президента еще летом, но пока это решение еще только на словах», – сказала Скрипник.

Всего, по данным правозащитников, в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных. Часть из них объявила голодовку в знак протеста.