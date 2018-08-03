Индия окончательно решила приобрести у РФ пять комплексов С-400
|20:59 27.09.2018
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|Россия
Индия в конечном итоге решила приобрести у Российской Федерации пять зенитно-ракетных комплексов С-400 стоимостью 5,43 млрд долларов.
Об этом сообщает индийское издание Economic Times, ссылаясь на источники в правительстве, передает РБК Украина.
Собеседники издания подчеркивают, что окончательное решение о покупке было принято на заседании комитета правительства по безопасности, который возглавляет индийский премьер Нарендра Моди.
Предусматривается, что сделка будет заключена во время визита в страну президента РФ Владимира Путина, который состоится 4-5 октября.
Отметим, что правительство Индии пока не подтвердило эту информацию.
По информации источников издания, Индия заплатит только 15% от суммы контракта, остальная часть будет "связана с поставками". Ожидается, что первый комплекс будет доставлен к месту службы в течение 24 месяцев после заключения договора.
Напомним, советник министра обороны США по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил, что США могут применить санкции против Индии, если страна будет в больших объемах закупать оружие или системы обороны у РФ.
Власти США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за покупку истребителей Су-35 и зентитно-ракетных комплексов С-400 у России.
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