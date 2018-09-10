Предыдущее физическое состояние военнослужащих тестировалось аж в 2012 году. Проверят и офицеров. Проводить проверку будут старшие офицеры, которых проверили еще более старшие по званию.

Стандартизация направлена на качественное выполнение поставленных государством задач.

Военнослужащие – и мужчины и женщины – сдают нормативы по трем дисциплинам – быстрота, сила и выносливость, сообщают Аргументы Недели - Крым.

Отразится ли показанный результат на заработной плате, не сообщается.

При этом указывается, что военнослужащим в возрасте старше 35 лет бег может быть заменен плаванием, что, как отмечают пользователи социальных сетей, является плохим сигналом.

«Не пробежать в 35 лет кросс?! Что там за жирдяи?!» – недоумевают они.