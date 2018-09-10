В ЧФ РФ проверят, не разжирели ли черноморские моряки
|20:40 27.09.2018
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|Крым
Предыдущее физическое состояние военнослужащих тестировалось аж в 2012 году. Проверят и офицеров. Проводить проверку будут старшие офицеры, которых проверили еще более старшие по званию.
Стандартизация направлена на качественное выполнение поставленных государством задач.
Военнослужащие – и мужчины и женщины – сдают нормативы по трем дисциплинам – быстрота, сила и выносливость, сообщают Аргументы Недели - Крым.
Отразится ли показанный результат на заработной плате, не сообщается.
При этом указывается, что военнослужащим в возрасте старше 35 лет бег может быть заменен плаванием, что, как отмечают пользователи социальных сетей, является плохим сигналом.
«Не пробежать в 35 лет кросс?! Что там за жирдяи?!» – недоумевают они.
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