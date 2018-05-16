В Греции отменили ограничения на снятие наличных и на движение капитала
|20:20 27.09.2018
|0 комментариев
|Греция
Министерство финансов Греции объявило об отмене контроля за движением капитала и ограничения на снятие наличных.
Об этом сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.
Соответствующее решение Минфина вступит в силу с 1 октября.
Министерство также подняло верхнюю границу движения капиталов за границей: за пределами страны смогут снимать в иностранных банках до 5 тыс. евро.
Сумма средств, которые греки смогут выводить в другие страны, возрастет с 3 тыс. до 10 тыс. евро.
Кроме того, облегчаются переводы от юридических лиц за границу, связанные с предпринимательской деятельностью: повышена с 40 тыс. до 100 тыс. евро сумма транзакции для каждого клиента ежедневно.
Ограничения на движение капитала были введены в июне 2015 года в связи с острым финансовым кризисом и массовым снятием средств со счетов. С тех пор правительство значительно ослабило меры контроля.
Ещё на эту тему:
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
Греция получит последний транш финансовой помощи в июне
На встрече Еврогруппы будет поднят вопрос о долге Греции
Евростат: Греки были лишены благ цивилизации за время кризиса
Євросоюз надасть Греції ще майже 7 млрд євро допомоги
Греция продолжает возврат на рынок облигаций
МВФ: В 2017 году ВВП Грузии превысил 4 123 доллара на душу населения
Греция близка к получению нового транша кредитов, S&P подняло ее рейтинг впервые за 2 года
Кредиторы из ЕС и МВФ возвращаются в Афины