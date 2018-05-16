В Греции отменили ограничения на снятие наличных и на движение капитала

20:20 27.09.2018 0 комментариев Греция

Министерство финансов Греции объявило об отмене контроля за движением капитала и ограничения на снятие наличных.

Об этом сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.

Соответствующее решение Минфина вступит в силу с 1 октября.

Министерство также подняло верхнюю границу движения капиталов за границей: за пределами страны смогут снимать в иностранных банках до 5 тыс. евро.

Сумма средств, которые греки смогут выводить в другие страны, возрастет с 3 тыс. до 10 тыс. евро.

Кроме того, облегчаются переводы от юридических лиц за границу, связанные с предпринимательской деятельностью: повышена с 40 тыс. до 100 тыс. евро сумма транзакции для каждого клиента ежедневно.

Ограничения на движение капитала были введены в июне 2015 года в связи с острым финансовым кризисом и массовым снятием средств со счетов. С тех пор правительство значительно ослабило меры контроля.



Ещё на эту тему:

12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
11:32 23.05.2018
Греция получит последний транш финансовой помощи в июне
21:03 16.05.2018
На встрече Еврогруппы будет поднят вопрос о долге Греции
17:58 25.04.2018
Евростат: Греки были лишены благ цивилизации за время кризиса
21:12 20.04.2018
Еврокомиссар по экономике исключил продление программы внешней помощи для Греции
12:17 28.03.2018
Євросоюз надасть Греції ще майже 7 млрд євро допомоги
00:24 09.02.2018
Греция продолжает возврат на рынок облигаций
12:25 24.01.2018
МВФ: В 2017 году ВВП Грузии превысил 4 123 доллара на душу населения
14:25 22.01.2018
Греция близка к получению нового транша кредитов, S&P подняло ее рейтинг впервые за 2 года
10:23 04.12.2017
Греция согласовала программу реформ для получения финального транша помощи
22:43 07.11.2017
В Греции надеются, что к 2018 году отпадет необходимость во внешнем финансировании
14:06 19.10.2017
Кредиторы из ЕС и МВФ возвращаются в Афины
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
20:20 27.09.2018
В Греции отменили ограничения на снятие наличных и на движение капитала
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Все новости страны
Молдова Молдова
13:45 27.09.2018
Заседание Парламентской ассамблеи ГУАМ состоится в Кишиневе
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
20:59 27.09.2018
Индия окончательно решила приобрести у РФ пять комплексов С-400
19:38 27.09.2018
Немецкая сторона сомневается, стоит ли возвращать РФ в ПАСЕ любой ценой
17:40 27.09.2018
Банки РФ ввезли рекордные объемы евро на фоне опасения санкций США, снижая при этом ввоз долларов
15:35 27.09.2018
США могут ввести против России санкции за поддержку правительства Асада
Все новости страны
Румыния Румыния
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
Все новости страны
Турция Турция
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
Все новости страны
Украина Украина
21:42 27.09.2018
Росгвардии разрешили эвакуировать суда-нарушители в районе Керченского моста
21:21 27.09.2018
Крымская правозащитная группа призывает создать единый координационный орган по освобождению крымских политузников
20:40 27.09.2018
В ЧФ РФ проверят, не разжирели ли черноморские моряки
19:59 27.09.2018
Флот и авиация РФ "отразили удар крылатыми ракетами и атаковали корабли противника" на учениях в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс