Министерство финансов Греции объявило об отмене контроля за движением капитала и ограничения на снятие наличных.

Об этом сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.

Соответствующее решение Минфина вступит в силу с 1 октября.

Министерство также подняло верхнюю границу движения капиталов за границей: за пределами страны смогут снимать в иностранных банках до 5 тыс. евро.

Сумма средств, которые греки смогут выводить в другие страны, возрастет с 3 тыс. до 10 тыс. евро.

Кроме того, облегчаются переводы от юридических лиц за границу, связанные с предпринимательской деятельностью: повышена с 40 тыс. до 100 тыс. евро сумма транзакции для каждого клиента ежедневно.

Ограничения на движение капитала были введены в июне 2015 года в связи с острым финансовым кризисом и массовым снятием средств со счетов. С тех пор правительство значительно ослабило меры контроля.