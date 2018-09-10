Черноморский флот РФ и авиация 4 армии ВВС и ПВО отразили удар крылатыми ракетами и атаковали корабли условного противника на учениях в оккупированном Крыму.

Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крым Информ.

В пресс-службе добавили, что для взаимодействия при отражении ракетного удара и уничтожении кораблей условного противника командованием 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа был развёрнут объединённый с Черноморским флотом пункт управления.

Разведывательно-ударные действия в акватории Чёрного моря авиация и флот отработали в едином замысле совместного летного тактического учения.

Управление действиями самолётов оперативно-тактической авиации было организовано непосредственно с командного пункта, развернутого на ракетном катере «Набережные Челны».

Ранее: Эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на аэродромы оккупированного Крыма, для участия в совместном лётном тактическом учении с соединением ПВО. В совместном учении участвуют более тысячи военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота РФ.