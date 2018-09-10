Немецкая сторона сомневается, стоит ли возвращать РФ в ПАСЕ любой ценой
|19:38 27.09.2018
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|Россия
Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев по итогам встреч с депутатами Бундестага (Германия) отметил, что немецкая сторона выступает за возвращение России в ПАСЕ.
Об этом он написал в Facebook, сообщает РБК Украина.
Отметим, что Арьев провел встречи с председателями комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от немецкой партии ХДС и социал-демократов, заместителем руководителя фракции ХДС, спикером ХДС по вопросам внешней политики, с новым уполномоченным МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
"Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть все сложно, но не безнадежно", - сообщил он.
Арьев рассказал, немецкая сторона готова "слышать украинскую позицию".
Напомним, в 2014 году делегация Россия из-за ситуации вокруг Украины была лишена права участвовать в голосовании, в руководящих структурах ПАСЕ и ее наблюдательных миссиях. В ответ парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.
Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет делать взносы в Совет Европы до возвращения российской делегации в ПАСЕ. Тогда в ПАСЕ предложили подать в суд на РФ за неуплату взносов.
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