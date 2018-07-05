"Укрзализныця" в рамках презентации нового визуального стиля также показала, как выглядит так называемый поезд "четырех столиц", который отправится в первый рейс 28 сентября.

Вагоны поезда выкрашены в белый цвет, а в нижней части используется желтая и синяя полосы.

Логотип УЗ нанесен возле двери. Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы", сообщает ЦТС.

Напомним, поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05.

В составе поезда - 10 вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе разделены на мужские и женские.

На вокзале станции Киев-Пассажирский уже обустроены"красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров. Проверка документов пограничниками будет проходить в поезде уже в пути.