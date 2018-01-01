В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации

18:55 27.09.2018 0 комментариев Румыния

В румынском сегменте Facebook обнаружено 140 тысяч неидентифицированных аккаунтов.

Об этом сообщил начальник комиссии обороны, сенатор СДП Ливиу Тит Брэйлойу, передает УНН со ссылкой на DIGI24.

"Из информации, которая распространяется по различным сетям, мы выяснили, что было или существует 140 тысяч учетных записей Facebook без реальной идентификации, в то время как мы делаем всевозможные законы о борьбе с терроризмом...",- сказал Ливиу Тит Брэйлойу.

Он отметил, что через такие аккаунты распространяется различная информация, но на сегодняшний день не установлена прямая связь с подстрекальством к насилию.

"Я не знаю, существуют ли настоящие угрозы или подстрекательство ко всем видам агрессии, есть люди, которые стреляют из пистолетов и винтовок, и я хотел бы спросить вас, специализированные службы... Считаете ли вы, что существует потребность в законодательстве, которое также регулирует эти социальные сети, чтобы контролировать их содержание?",- добавил он.



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