Сорок государств требуют от РФ пустить наблюдателей в оккупированный Крым

18:30 27.09.2018 0 комментариев Крым

Сорок государств на 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) требуют от Российской Федерации выполнять свои обязательства государства-оккупанта во временно оккупированном Крыму и предоставить доступ на полуостров правозащитным мониторинговым механизмам.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном пресс-службой Постоянного представительства Украины при отделении ООН, передает УНН.

Отмечается, что заявление 40 стран-членов и наблюдателей в СПЧ была произнесена Постоянным представителем Украины в Женеве Юрием Клименко на заседании 39-й сессии СПЧ.

"Российская Федерация должна защищать права человека в Крыму, уважать свои обязательства как государства-оккупанта согласно международного гуманитарного права и предоставлять полный и беспрепятственный доступ в Крым для международных и региональных механизмов мониторинга. Мы призываем Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по международному праву, подтвержденные в резолюциях 71/205/72/90 Генеральной Ассамблеи ООН, а также в распоряжении Международного Суда от 19 апреля 2017 года", - отмечается в заявлении.

Страны, подписавшие совместное заявление: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Украина.

Напомним: Чубаров в ООН: Трагедія кримськотатарського народу 1944-го повторюється в окупованому Криму.



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