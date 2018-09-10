Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление парламента о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом спикер украинского парламента сообщил в twitter, передает УНН.

"Только подписал Постановление Парламента о Заявлении Верховной Рады Украины в Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Верю, что мы освободим Олега из русского плена", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления о номинирования украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме, на Нобелевскую премию мира.