Банки РФ ввезли рекордные объемы евро на фоне опасения санкций США, снижая при этом ввоз долларов

17:40 27.09.2018 0 комментариев Россия

Российские банки на фоне угрозы новых санкций ввозят в страну рекордные объемы евро, снижая при этом ввоз долларов.

В июле через банковский сектор в Россию пришел рекордный с 2014 года объем наличных евро – в сумме, которая эквивалентна более чем 2 миллиардам долларов.

Это следует из статистики Центробанка. За этот же период банки перевели в Россию вдвое меньший объем долларов – чуть более 900 миллионов, сообщает Радио Свобода.

Европейский центральный банк подтвердил наличие этой тенденции в России. Она совпала с объявленным в стране постепенным отказом от доллара во внешних расчетах. Экспортеры стали задумываться о таком решении в связи с тем, что США готовят против России меры, способные фактически запретить российским банкам работать в Америке. В этом случае евро мог бы использоваться в качестве валюты-"убежища".

Ранее глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным озвучил предложения, которые позволят сократить роль американской валюты в российской экономике и расширить использование рубля в международных расчетах. Он попросил главу государства поручить правительству и Центробанку поддержать эту инициативу.

Компания "Сургутнефтегаз" уже предложила контрагентам вести расчеты в евро вместо долларов в случае необходимости.

В сентябре Костин заявил агентству Bloomberg, что из-за новых санкций банки могут вернуть долларовым вкладчикам депозиты в другой валюте.

Впоследствии глава ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф этот вариант отвергали.

Напомним: В США заявили о готовности вводить санкции против лиц, приближенных к президенту РФ



Ещё на эту тему:

20:02 26.09.2018
В российских банках заканчивается валюта: идет существенный отток средств с валютных депозитов
16:16 26.09.2018
Послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия
07:59 26.09.2018
США вводят санкции против 12 российских компаний
10:18 25.09.2018
Страны ЕС согласовали новый принцип введения санкций против РФ за химоружие
19:03 24.09.2018
Швейцария отказала в визе "замминистру образования" из оккупированного Крыма
10:55 24.09.2018
Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов
10:12 21.09.2018
Медведев пообещал россиянам как минимум шесть трудных лет из-за санкций
08:58 21.09.2018
Госдеп США обнародовал поименный список санкций введенных против РФ
07:55 21.09.2018
Трамп подписал указ, ужесточающий режим соблюдения санкций против РФ
14:15 20.09.2018
Санкции в действии: в России сроки постройки малых ракетных кораблей, под угрозой срыва из-за проблем с поставкой дизелей
08:00 17.09.2018
Китайские банки присоединились к антироссийским санкциям
14:15 13.09.2018
Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить санкции
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Все новости страны
Молдова Молдова
13:45 27.09.2018
Заседание Парламентской ассамблеи ГУАМ состоится в Кишиневе
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
19:38 27.09.2018
Немецкая сторона сомневается, стоит ли возвращать РФ в ПАСЕ любой ценой
17:40 27.09.2018
Банки РФ ввезли рекордные объемы евро на фоне опасения санкций США, снижая при этом ввоз долларов
15:35 27.09.2018
США могут ввести против России санкции за поддержку правительства Асада
13:30 27.09.2018
Шесть стран СНГ под руководством России начали масштабные учения военной авиации
Все новости страны
Румыния Румыния
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
Все новости страны
Турция Турция
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
Все новости страны
Украина Украина
19:19 27.09.2018
"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц" / Фото
18:30 27.09.2018
Сорок государств требуют от РФ пустить наблюдателей в оккупированный Крым
18:05 27.09.2018
Парубий подписал постановление о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию
17:15 27.09.2018
Сенцов вошел в предварительный список Европарламента на Сахаровскую премию за 2018 год
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс