Российские банки на фоне угрозы новых санкций ввозят в страну рекордные объемы евро, снижая при этом ввоз долларов.

В июле через банковский сектор в Россию пришел рекордный с 2014 года объем наличных евро – в сумме, которая эквивалентна более чем 2 миллиардам долларов.

Это следует из статистики Центробанка. За этот же период банки перевели в Россию вдвое меньший объем долларов – чуть более 900 миллионов, сообщает Радио Свобода.

Европейский центральный банк подтвердил наличие этой тенденции в России. Она совпала с объявленным в стране постепенным отказом от доллара во внешних расчетах. Экспортеры стали задумываться о таком решении в связи с тем, что США готовят против России меры, способные фактически запретить российским банкам работать в Америке. В этом случае евро мог бы использоваться в качестве валюты-"убежища".

Ранее глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным озвучил предложения, которые позволят сократить роль американской валюты в российской экономике и расширить использование рубля в международных расчетах. Он попросил главу государства поручить правительству и Центробанку поддержать эту инициативу.

Компания "Сургутнефтегаз" уже предложила контрагентам вести расчеты в евро вместо долларов в случае необходимости.

В сентябре Костин заявил агентству Bloomberg, что из-за новых санкций банки могут вернуть долларовым вкладчикам депозиты в другой валюте.

Впоследствии глава ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф этот вариант отвергали.

Напомним: В США заявили о готовности вводить санкции против лиц, приближенных к президенту РФ