Сенцов вошел в предварительный список Европарламента на Сахаровскую премию за 2018 год
|17:15 27.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Кандидатура осужденного в РФ на 20 лет украинского режиссера Олега Сенцова внесена в предварительный список кандидатов на премию Европарламента им. А.Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год.
В четверг, 27 сентября, в Брюсселе на совместном заседании комитета ЕП по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека состоялась презентация кандидатур, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, самая крупная политическая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - выдвинула своим кандидатом на Сахаровскую премию О.Сенцова.
Всего фракциями и группами депутатов Европарламента в 2018 году было предложено выдвинуть на премию им. А.Сахарова восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире.
После обсуждения все предложения вошли в предварительный список.
Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября, объявили по итогу презентации кандидатур.
Ещё на эту тему:
"Не ожидал , что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь!" - Сенцов
После физического насилия со стороны администрации СИЗО состояние Владимира Балуха чрезвычайно тяжелое / Документ
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма опасается гиперэмоциональной реакции Балуха
Из-за ухудшения состояния здоровья фигурант «дела Веджие Кашка» прекратил голодовку
24 сентября после суда политзаключенного Балуха могут этапировать в российскую колонию
У фигуранта "дела Веджие Кашка" Дегерменджи ухудшилось самочувствие
Рада выдвигает Сенцова на Нобелевскую премию мира