Нарушения обнаружила Трансатлантическая комиссия по честным выборам.

Трансатлантическая комиссия по честным выборам заявляет, что обнаружила активные онлайн-попытки снизить явку избирателей на референдуме по изменению названия страны, который запланирован на 30 сентября 2018 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает РБК Украина.

По данным организации, такие действия направлены на провал референдума, который будет признан действительным только в случае явки менее 50% избирателей.

Кроме того, комиссия заявляет, что пока не смогла установить, откуда происходят попытки вмешаться в македонский референдум.

В группе говорят, что в соцсетях обнаружили стремительный рост количества публикаций и распространений в поддержку бойкота референдума в последние 50 дней.

Напомним, президент Македонии Гьорге Иванов призвал граждан бойкотировать референдум об изменении названия страны, который состоится 30 сентября.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал граждан Македонии поддержать на референдуме изменение названия страны.

Отметим, что в июне власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония.

Спор между Грецией и Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией ее имени исторической провинции Македония.

Из-за спора между двумя странами Македония до сих пор не имела права претендовать на вступление в ЕС, поскольку Греция блокировала любые переговоры на эту тему. Теперь достижение соглашения открывает путь к вступлению Скоп'е в Евросоюз и НАТО.