Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины констатирует, что Российская Федерация расширяет свои военные позиции на территории временно оккупированного Крыма.

"Российская Федерация продолжает милитаризировать временно оккупированный Крымский полуостров, расширяя свои военные позиции. По состоянию на конец сентября 2018 года РФ развернула зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" вблизи городов Севастополь, Феодосия и Евпатория", - говорится в сообщении МинВОТ на странице в Фейсбуке в четверг, 27 сентября, передает Интерфакс-Украина.

ЗРК С-400 "Триумф" оснащаются ракетами различных типов, в частности, 48Н6 и 40Н6 с дальностью поражения до 250 и 400 км соответственно (могут поражать цели на высоте до 60 км).

Специалисты МинВОТ подготовили карту с зонами поражения в соответствии с местами развертывания этих ракетных комплектов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В радиусе поражения ЗРК С-400 "Триумф" - все воздушные суда (гражданские и военные, находящиеся над акваторией Черного и Азовского морей и над территориями стран Черноморского региона - Румынии, Молдовы и Турции), указали в ведомстве.

Напомним: Россия после оккупации превратила Крымский полуостров на свою военную базу, которая стала угрозой не только для Украины, но и для всего региона Черного моря.