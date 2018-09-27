У берегов оккупированного Крыма затонул 20-метровый буксир / Фото
|15:59 27.09.2018
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|Крым
Хозяин буксира уверяет, что топливные баки были пусты- на воде маслянистая пленка.
Судно длиной в 20 метров ушло под воду в Феодосии.
Об этом сообщает "5 канал", передает Объектив.
Буксир затонул в бухте Двуякорная, расположенной в акватории Черного моря в Феодосии.
Судно находилось в изношенном состоянии.
Собственник буксира заявил правоохранителям, что топливные баки были пустыми, однако на поверхности воды наблюдается маслянистая пленка.
- В бухте затонул частный двадцатиметровый катер под названием "Ипром". Он уже довольно давно не использовался и не выходил в море. Видимо, время взяло свое. Насколько известно, топлива в нем нет. На месте работают специалисты Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, - сообщили очевидцы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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