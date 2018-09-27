Хозяин буксира уверяет, что топливные баки были пусты- на воде маслянистая пленка.

Судно длиной в 20 метров ушло под воду в Феодосии.

Об этом сообщает "5 канал", передает Объектив.

Буксир затонул в бухте Двуякорная, расположенной в акватории Черного моря в Феодосии.

Судно находилось в изношенном состоянии.

Собственник буксира заявил правоохранителям, что топливные баки были пустыми, однако на поверхности воды наблюдается маслянистая пленка.

- В бухте затонул частный двадцатиметровый катер под названием "Ипром". Он уже довольно давно не использовался и не выходил в море. Видимо, время взяло свое. Насколько известно, топлива в нем нет. На месте работают специалисты Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, - сообщили очевидцы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.