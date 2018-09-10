Соответствующий законопроект, ранее одобренный Палатой представителей, был поддержан комитетом Сената.

Комитет Сената по международным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России, на этот раз в связи с ее поддержкой правительства Сирии и причастностью к событиям, которые правозащитники и представители международных организаций охарактеризовали, как массовые злодеяния, сходные c военными преступлениями, сообщает Голос Америки.

Законопроект предполагает введение санкций против режима президента Сирии Башара Асада в связи с «военными преступлениями» и «преступлениями против человечности» в Сирии, включая применение химического оружия.

Он также распространяет санкции на физических лиц и субъектов, поддерживающих правительство Асада и его военные усилия, что по определению включает такие страны, как Россия и Иран.

Законопроект назван в честь сирийского перебежчика, известного под псевдонимом «Цезарь», который сделал более 55 тысяч фотографий, задокументировав пытки и гибель заключенных в государственных тюрьмах, работая на правительство в качестве фотографа.

Инициатива уже дважды получала одобрение Палаты представителей, но в среду была впервые рассмотрена и поддержана сенатским комитетом.

Сенат пока воздерживался от попыток ввести дополнительные санкции против России, несмотря на давление со всех сторон политического спектра.

Лидеры комитетов Сената по банковской деятельности и по международным отношениям обещали вместо этого тщательно изучить возможности противостояния агрессивным действиям России, в том числе с помощью санкций. Такие заседания прошли в последние несколько недель и включали слушания о российской поддержке военных усилий сирийского правительства.

В соответствии с новым законопроектом, президент должен представить доклады с анализом эффективности возможного создания бесполетных зон и зон безопасности в Сирии.

Президент также может временно приостанавливать санкции, если сирийское правительство прекратит атаки против собственного народа и если российские и иранские силы прекратят наносить удары по гражданским лицам, включая больницы и школы.