Военные страны-оккупанта отработали на учениях в аннексированном Крыму масштабный вывод авиации из-под удара условного противника.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа, сообщает Крыминформ.

«Масштабный вывод авиационной техники из-под удара условного противника отработали экипажи истребителей Су-30СМ соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) на аэродроме временного базирования в Крыму», – говорится в сообщении и уточняется, что из-под удара было выведено более 10 истребителей.

В течение 10 минут эскадрилья оперативно-тактической авиации покинула аэродром, выполнив взлеты одиночным порядком и парами с минимальным интервалом времени. За это время инженерно-технический состав подготовил технику к учебно-боевым вылетам, в том числе выполнил подвеску ракетного вооружения. После экстренного взлёта авиация выполнила ракетные пуски, поразив мишени на полигоне «Опук», - сообщили оккупанты.

Как сообщалось, Как сообщалось ранее, эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на аэродромы оккупированного Крыма.

Очередные учения в на территории аннексированного Крыма проводят оккупанты. Так сегодня, 27 сентября, три десятка истребителей и бомбардировщиков выполнили дозаправку в небе в условиях густой облачности.