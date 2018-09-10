В Крыму оккупанты экстренно выводили авиацию ЮВО "из-под удара условного противника" / Видео
|15:10 27.09.2018
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|Крым
Военные страны-оккупанта отработали на учениях в аннексированном Крыму масштабный вывод авиации из-под удара условного противника.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа, сообщает Крыминформ.
«Масштабный вывод авиационной техники из-под удара условного противника отработали экипажи истребителей Су-30СМ соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) на аэродроме временного базирования в Крыму», – говорится в сообщении и уточняется, что из-под удара было выведено более 10 истребителей.
В течение 10 минут эскадрилья оперативно-тактической авиации покинула аэродром, выполнив взлеты одиночным порядком и парами с минимальным интервалом времени. За это время инженерно-технический состав подготовил технику к учебно-боевым вылетам, в том числе выполнил подвеску ракетного вооружения. После экстренного взлёта авиация выполнила ракетные пуски, поразив мишени на полигоне «Опук», - сообщили оккупанты.
Как сообщалось, Как сообщалось ранее, эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на аэродромы оккупированного Крыма.
Очередные учения в на территории аннексированного Крыма проводят оккупанты. Так сегодня, 27 сентября, три десятка истребителей и бомбардировщиков выполнили дозаправку в небе в условиях густой облачности.
Видео с канала YouTube
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