Очередные учения в на территории аннексированного Крыма проводят оккупанты. Так сегодня, 27 сентября, три десятка истребителей и бомбардировщиков выполнили дозаправку в небе в условиях густой облачности.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крыминформ.

«Дозаправку самолетов оперативно-тактической и фронтовой авиации соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в небе над Крымом. Сложный элемент практической подготовки летный состав авиационного соединения ЮВО отработал в условиях густой облачности», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дозаправка самолетов в воздухе из танкера Ил-76 выполнялась на высоте около 800 метров парами и одиночным порядком. Всего в небе над оккупированным Крымом отработали дозаправку топливом более 30 самолетов.

Управляли самолетами в том числе 20 молодых летчиков, окончивших летный военный вуз в прошлом году.