Три десятка военных самолетов заправились в небе над оккупированным Крымом
|14:45 27.09.2018
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|Крым
Очередные учения в на территории аннексированного Крыма проводят оккупанты. Так сегодня, 27 сентября, три десятка истребителей и бомбардировщиков выполнили дозаправку в небе в условиях густой облачности.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крыминформ.
«Дозаправку самолетов оперативно-тактической и фронтовой авиации соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 в небе над Крымом. Сложный элемент практической подготовки летный состав авиационного соединения ЮВО отработал в условиях густой облачности», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что дозаправка самолетов в воздухе из танкера Ил-76 выполнялась на высоте около 800 метров парами и одиночным порядком. Всего в небе над оккупированным Крымом отработали дозаправку топливом более 30 самолетов.
Управляли самолетами в том числе 20 молодых летчиков, окончивших летный военный вуз в прошлом году.
Как сообщалось ранее, эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на аэродромы оккупированного Крыма.
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