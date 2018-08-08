І знову про "російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир" / Фото

14:25 27.09.2018 0 комментариев Крым

 "Російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир" поповнило список своїх негараздів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє головний редактор BSNews, експерт "Майдану закордонний справ" Андрій Клименко.

"І знову про "російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир":

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та blackseanews.net повідомляє:

25 серпня 2018 року це круїзне судно, перебудоване з автопорому, в черговий раз поповнило список своїх негараздів. За графіком лайнер прибув на рейд Ялти о 06:30 з круїзними пасажирами з Сочі-Новоросійська. Але із-за свіжого вітру так і не спромігся зайти до акваторії порту. Після даремних декількох спроб (декілька віражів на карті) судно о 10:30 вирушило до Севастополя. Карма окупації Криму - в дії...

Кримська преса нічого не повідомила. Знають, що кожний "ляп" цього "князя" викликає масу насмішок у соцмережах..."
Світлини з допису Андрія Клименко.



Ещё на эту тему:

16:52 07.09.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" опять "прославился" - теперь криминальным экипажем
17:27 22.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" перепрофилируется в поликлинику
21:55 20.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда"
19:19 10.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи
11:08 10.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки зашел в порт аннексированной Ялты едва не зацепив "Апельсин"
18:33 09.08.2018
У "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так
16:22 08.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки отправился в первый в этом году рейс в оккупированный Крым
14:07 08.08.2018
Оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа
13:03 06.08.2018
«Князь Владимир» снова не отправился в рейс - опять из-за технических неисправностей
16:25 02.08.2018
После устранения технических неисправностей теплоход «Князь Владимир» 5 августа рискнет снова выйти на линию
14:44 09.07.2018
Оккупанты рискнут запустить «круизное недоразумение» «Князь Владимир» в августе
08:19 16.05.2018
Июньские и июльские круизы на «Князе Владимире» не продаются и скорее всего будут отменены
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Все новости страны
Молдова Молдова
13:45 27.09.2018
Заседание Парламентской ассамблеи ГУАМ состоится в Кишиневе
19:11 26.09.2018
Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдовой
09:29 26.09.2018
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут» Додон рассказал о предупреждении от Путина
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
19:38 27.09.2018
Немецкая сторона сомневается, стоит ли возвращать РФ в ПАСЕ любой ценой
17:40 27.09.2018
Банки РФ ввезли рекордные объемы евро на фоне опасения санкций США, снижая при этом ввоз долларов
15:35 27.09.2018
США могут ввести против России санкции за поддержку правительства Асада
13:30 27.09.2018
Шесть стран СНГ под руководством России начали масштабные учения военной авиации
Все новости страны
Румыния Румыния
18:55 27.09.2018
В Румынии обнаружили 140 тыс. аккаунтов Facebook без идентификации
18:18 26.09.2018
Румыния продолжит ремонтировать детсады в Молдове
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
Все новости страны
Турция Турция
15:29 26.09.2018
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
Все новости страны
Украина Украина
19:19 27.09.2018
"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц" / Фото
18:30 27.09.2018
Сорок государств требуют от РФ пустить наблюдателей в оккупированный Крым
18:05 27.09.2018
Парубий подписал постановление о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию
17:15 27.09.2018
Сенцов вошел в предварительный список Европарламента на Сахаровскую премию за 2018 год
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс