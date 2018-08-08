"Російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир" поповнило список своїх негараздів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє головний редактор BSNews, експерт "Майдану закордонний справ" Андрій Клименко.

"І знову про "російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир":

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та blackseanews.net повідомляє:

25 серпня 2018 року це круїзне судно, перебудоване з автопорому, в черговий раз поповнило список своїх негараздів. За графіком лайнер прибув на рейд Ялти о 06:30 з круїзними пасажирами з Сочі-Новоросійська. Але із-за свіжого вітру так і не спромігся зайти до акваторії порту. Після даремних декількох спроб (декілька віражів на карті) судно о 10:30 вирушило до Севастополя. Карма окупації Криму - в дії...