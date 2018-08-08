І знову про "російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир" / Фото
|14:25 27.09.2018
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|Крым
"Російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир" поповнило список своїх негараздів.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє головний редактор BSNews, експерт "Майдану закордонний справ" Андрій Клименко.
"І знову про "російське круїзне нещастя" - лайнер "Князь Владимир":
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та blackseanews.net повідомляє:
25 серпня 2018 року це круїзне судно, перебудоване з автопорому, в черговий раз поповнило список своїх негараздів. За графіком лайнер прибув на рейд Ялти о 06:30 з круїзними пасажирами з Сочі-Новоросійська. Але із-за свіжого вітру так і не спромігся зайти до акваторії порту. Після даремних декількох спроб (декілька віражів на карті) судно о 10:30 вирушило до Севастополя. Карма окупації Криму - в дії...
Кримська преса нічого не повідомила. Знають, що кожний "ляп" цього "князя" викликає масу насмішок у соцмережах..."
Світлини з допису Андрія Клименко.
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