Кишинев станет местом проведения 27-28 сентября XI сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

В ней примут участие парламентские делегации Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы, а также представители Балтийской ассамблеи, пишет издание Point.News.

В первый день состоится заседание комиссий ПА ГУАМ, а также совместное заседание членов ее бюро и президиума Балтийской ассамблеи.

В пятницу, 28 сентября, на открытии сессии с приветственным словом к участникам выступят председатель ПА ГУАМ Вадим Пистринчук, спикер Андриан Канду, глава делегации парламента Азербайджана в ПA ГУАМ Азер Керимли, глава делегации парламента Грузии Георгий Мосидзе, исполняющий обязанности главы делегации Верховной рады Украины в ПА ГУАМ Иван Крулько, председатель Балтийской ассамблеи Валериюс Симулик, генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие Алтай Эфендиев.

Дискуссии будут проходить по трем рабочим панелям, где будут обсуждаться перспективы отраслевого сотрудничества между государствами-членами ГУАМ, обеспечение информационной безопасности в регионе и взаимодействие государств-членов ГУАМ в рамках международных организаций.

Молдова председательствует в ГУАМ в 2018 году. Встреча глав правительств ГУАМ пройдет в Кишиневе 5-6 октября.

Напомним, ранее главы МИД стран-членов ГУАМ договорились встретиться в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.