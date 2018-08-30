Семь стран - участниц СНГ в четверг, 27 сентября, начали тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) с участием до 100 самолетов, включая стратегические бомбардировщики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в 08:00 мск к отработке задач приступили более 130 командных пунктов и пунктов управления. Руководят мероприятием Воздушно-космические силы России.

"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", - сказали в Минобороны.

Тренировка началась с обнаружения Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, "роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России", сообщили в министерстве. В рамках мероприятия будут отработаны действия дежурных сил по воздушным судам, нарушающим государственные границы стран СНГ, а также угоняемым воздушным судам и при оказании помощи экипажам самолетов и вертолетов, терпящих бедствие.

"Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из Центра управления Воздушно- космическими силами, дислоцированного в городе Москве", - заключили в российском военном ведомстве.