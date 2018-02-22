Жителям оккупированной Ялты на неделю отключат газ

14:05 27.09.2018 0 комментариев Крым

Жителям Ялты в оккупированном Крыму на неделю отключат газоснабжение.

Об этом сообщили в «Крымгазсети», передает QHA

Сообщается, что газ отключат в связи с подготовкой газораспределительных станций к зиме, в рамках профилактических ремонтных работ.

Газ отключат с 8 по 15 октября. Жителей Ялты призвали в указанное время прекратить пользоваться газовыми приборами и перекрыть краны на внутриквартирной разводке.



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