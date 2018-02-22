Жителям Ялты в оккупированном Крыму на неделю отключат газоснабжение.

Об этом сообщили в «Крымгазсети», передает QHA

Сообщается, что газ отключат в связи с подготовкой газораспределительных станций к зиме, в рамках профилактических ремонтных работ.

Газ отключат с 8 по 15 октября. Жителей Ялты призвали в указанное время прекратить пользоваться газовыми приборами и перекрыть краны на внутриквартирной разводке.