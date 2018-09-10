У клиентов «Генбанка» в оккупированном Крыму сегодня, 26 сентября, возможны сбои при обслуживании банковских карт.

Сбои в работе Генбанка оккупанты объяснили проведением плановых регламентных работ., сообщает агентство QHA со ссылкой на сайт финансово-кредитного учреждения.

"В связи с проведением плановых регламентных работ на стороне процессинга банка 26.09.2018 года возможны перерывы в обслуживании банковских карт АО «Генбанк». Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сказано в сообщении.

Следует отметить, 14 августа российский «Генбанк» полностью перешел на платежную систему «Мир», хотя после аннексии Крыма выпускал карты систем Visa и MasterCard.

Как сообщалось, ранее ЦБ тайком выдал 20 млрд рублей на спасение Генбанка в оккупированном Крыму.