У клиентов Генбанка в оккупированном Крыму возникнут проблемы
|13:05 27.09.2018
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|Крым
У клиентов «Генбанка» в оккупированном Крыму сегодня, 26 сентября, возможны сбои при обслуживании банковских карт.
Сбои в работе Генбанка оккупанты объяснили проведением плановых регламентных работ., сообщает агентство QHA со ссылкой на сайт финансово-кредитного учреждения.
"В связи с проведением плановых регламентных работ на стороне процессинга банка 26.09.2018 года возможны перерывы в обслуживании банковских карт АО «Генбанк». Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сказано в сообщении.
Следует отметить, 14 августа российский «Генбанк» полностью перешел на платежную систему «Мир», хотя после аннексии Крыма выпускал карты систем Visa и MasterCard.
Как сообщалось, ранее ЦБ тайком выдал 20 млрд рублей на спасение Генбанка в оккупированном Крыму.
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