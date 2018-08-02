На 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке британский премьер Тереза Мэй обвинила путинскую Россию в "бесцеремонном" нарушении международных норм - захвате суверенных территорий и использовании химоружия в других странах.

Об этом пишет ЛИГА.Новости со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

По ее словам, случай с отравлением ядом "новичок" в Солсбери (Англия) бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля - "отвратительный". Мэй возложила ответственность за это преступление на спецслужбы РФ.

Вчера, 26 сентября, расследователи Bellingcat/The Insider узнали настоящее имя одного из отравителей: "Руслана Боширова", утверждают они, зовут Анатолием Чепигой, он полковник спецслужб, который был в Чечне и, вероятно, воевал против Украины в Донбассе в 14-й бригаде спецназа ГРУ.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда выразил сожаление из-за нарушения Россией Будапештского меморандума и ситуации с безопасностью на планете, указав на региональные напряжения и распад контрольных механизмов за распространением ОМП.

Как и Мэй, он осудил атаки с использованием химоружия "определенными странами" в качестве мести своим гражданам за рубежом - вероятно, имея ввиду россиян в Солсбери. "Преступников следует судить", - цитирует Дуду Польское радио.

Напомним, в МИД РФ британское расследование о настоящем имени разведчика ГРУ "Боширова" "новым вбросом".