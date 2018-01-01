Росавтодор "сохраняет планы" запустить с 1 октября 2018 года движение грузового транспорта по мосту через Керченский пролив.

Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт, пишет Крыминформ.

«Пока всё в планах, да», – цитирует ТАСС ответ Старовойта на вопрос, состоится ли запуск грузового транспорта по Крымскому мосту 1 октября.

По его словам, открытие моста для фур увеличит товарооборот Крыма с другими регионами России. «Это удобство, больший объём товаров можно будет доставлять, 20 минут – и ты на другом берегу», – сказал он.

По его словам, в сутки по мосту смогут проезжать порядка 700 фур и более. «Сегодня мы имеем данные, что паромной переправой в сутки пользуется в среднем 700 грузовых автомобилей. Следовательно, наверно, стоит ожидать примерно такой поток, а может, и больше», – уточнил Старовойт.

Движение для автомобилей максимальной массой до 3,5 тонны и автобусов было открыто по Крымскому мосту 16 мая. Уже к вечеру транспортный переход побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы по числу пропущенных транспортных средств.

По состоянию на 1 сентября по Крымскому мосту проехали 2,228 млн транспортных средств. Только за август транспортный трафик в обе стороны составил 845 тыс автомобилей.

Как сообщалось, безопасность Керченского моста обеспечит компания из Тулы за 3 миллиарда.