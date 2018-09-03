Оккупированный Крым обходится без украинской воды. А заявление прокуратуры АРК об обнаруженном тайном водопроводе из Херсонской области на аннексированный полуостров является дезинформацией.

Такое мнение высказал "депутат Госдумы РФ от Крыма" Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости

"Это полный бред, маразм и дезинформация. Крым обходится без украинской воды. Мы самостоятельно решим вопросы водоснабжения, как решили в свое время с энергетической, транспортной и продовольственной блокадами, устроенными Украиной", — заявил т.н. "парламентарий".

Он также рассказал, что завод "Крымский титан" пользуется исключительно собственными скважинами. "В администрации завода были крайне удивлены информацией, что у них, оказывается, есть еще одна подземная ветка из Украины, которая их снабжала водой", — сказал Шеремет.

Напомним, Прокуратура АРК совместно с СБУ прекратила незаконный отбор и транспортировку воды с территории Херсонской области в сторону оккупированного Крыма по пластиковой трубе. Скважины находятся в 15 метрах от линии разграничения.

Ранее Россия призвала Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудить перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.