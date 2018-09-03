Из Херсонской области в оккупированный Крым по пластиковой трубе поставляли воду / Фото

10:48 27.09.2018 0 комментариев Крым

Прокуратура АРК совместно с СБУ прекратила незаконный отбор и транспортировку воды в сторону оккупированного Крыма.

Скважины находятся в 15 метрах от линии разграничения, сообщает ZN,UA со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года и ведет к промышленному предприятию за линией разграничения.

Отмечается, что во время досудебного расследования уголовного производства в отношении завода "Крымский Титан", правоохранители провели обыски по местонахождению двух скважин в Каланчакском районе Херсонской области. Согласно технической документации они предназначались для добычи подземных вод и их поставки на указанное предприятие.

По результатам обысков обнаружено, что от одной из скважин пролегает скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированным Крымом в направлении "Крымского Титана". С помощью труб осуществлялась скрытая и неучтенная поставка воды. Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин – 250 кубометров воды в час.

Указывается, что водоснабжение было зафиксировано и прекращено. Прокуратура сейчас устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этому инциденту.

Ранее Россия призвала Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудить перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Фото с сайта ZN,UA



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